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中職選秀／U18藍白賽邱鑫放開打單場3安 盼提升選秀評價

中央社／ 桃園4日電
邱鑫。 報系資料照
邱鑫。 報系資料照

穀保家商外野手邱鑫是今年中職選秀首輪熱門，此次U18世界盃棒球賽藍白對抗賽前幾場表現不如預期，還有點「氣自己」，今天單場3安1打點，他也希望好表現提升選秀評價。

穀保家商外野手邱鑫去年在U18世界盃棒球賽有好表現，今年再度入選培訓隊，今天賽前藍白賽出賽總計21打數敲出3支安打，包括2支二壘打，表現不是很理想。

今天藍白賽第8戰終於找回好手感，1局敲出左外野方向安打、盜上二壘，3局再敲安打，5局吞下三振，7局再敲出個人單場第3安。

U18世界盃台灣隊總教練吳柏宏表示，邱鑫應該會在24人名單中，擊球的甜蜜點蠻好的，加上有去年U18世界盃經驗，也可以在球隊中帶領大家。

邱鑫是外野手，棒子很黏、打擊穩定輸出，外野守備判斷佳，跑一壘秒數約4秒10，具有很好的腳程優勢，也是今年選秀首輪熱門。

邱鑫透露，這次藍白賽前幾場比賽調整沒有很好，打不好有點氣自己，因為該怎麼做都有先想起來放了，只是太心急、做的跟想的不一樣，可能也是想要好好表現、提升選秀評價，導致綁手綁腳，有盡快調整心態、今天放開來打。

邱鑫很早就決定要選秀，他表示高一就覺得自己可能不適合讀大學，去年打完U18世界盃就決定選秀，他也會觀察中職統一獅隊外野手陳傑憲的打擊，包括如何留住打擊重心、擊球動作等，也提到「陳傑憲跟隊友相處不錯，感覺跟每個人都是好朋友」，想要向他學習。

邱鑫與另外一名選秀首輪熱門林佳緯從幼稚園到高中都是同學，邱鑫笑說，兩人雖然當很久的隊友，但平時不會特別聊什麼，「都講一些不正經的，他確定選秀後，我們只有說，應該不會再同隊了吧。」

選秀 陳傑憲 穀保家商

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