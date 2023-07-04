中職／178人報名選秀名單揭曉 林子偉列在二壘手

2023年中職新人選秀會本屆共178人符合資格，包括測試會通過的97名選手，將投入7月12日在台中頂粵吉品舉辦的選秀戰場，聯盟在今天公布完整名單，依守備位置分別為投手87名、捕手16名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手11名、游擊手19名、外野手27名，最受矚目的林子偉列在二壘手名單中。

透過國手資歷報名的選手有6位，其中包括具備大聯盟資歷的林子偉，同樣擁有旅美經驗的張景淯，高中時期有很好的投球能力；王志庭去年受到傷勢影響未報名選拔會，今年狀況好轉正式投入，期許能延續職業球員生涯。旅外球員的回歸，讓各隊都有機會增添即戰力，明年一軍戰場精采可期。

球團推薦參加選拔會的選手共22人，包括與中信兄弟隊簽下自行培訓約的旅美投手林暉盛；目前就讀國立體大的王威倫，也決定跟隨哥哥王威晨的腳步，盼能順利獲得球團青睞加入中職。

去年曾參與選拔會並獲球團指名的林華偉、林建宏，兩位皆是來自台灣體大的投手，經過一年的經驗累積，今年再度投入選拔會，期待用更好的表現讓球團看見。文化大學的兩位速球投手也備受關注，姚恩多最快球速148公里、林旺熙最快球速152公里，在高中時期就有亮眼球速，升上大學後表現更進步，有望成為投手即戰力。

今年有46位高中應屆畢業生挑戰職棒，其中鶯歌工商曾奕翔、大溪高中葉一竤自行報名測試會並獲得球團推薦；畢業於穀保家商的林佳緯，選擇以國手資歷身分投入選秀，高中時期就擔任球隊中心棒次，是攻守俱佳的外野好手。多位選手為去年U18中華代表隊班底，北科附工重砲手王念好，擁有不錯的長打火力，也有機會衝擊首輪；來自穀保家商的邱鑫，U18擔任開路先鋒，跑打守皆有優異表現，在高中盃賽拿過多次外野手獎，實力有目共睹；游擊守備獲得高評價的劉俊緯，打擊和守備都能穩定發揮，是各隊補強游擊的重要人選。

今年選秀將於７月12日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，也可透過緯來電視網、CPBL官方YouTube直播收看。