U12世界盃／28日台南開打 球場封館維修

2年1屆的WBSC第7屆U12世界盃棒球錦標賽，預定7月28日在台南亞太國際棒球訓練中心開打。開幕戰由台灣隊迎戰澳洲，球場6月15日已封館維修，40天內整理完畢。

台南市政府今天新聞稿指出，U12世界盃棒球錦標賽7月28日將在台南亞太國際棒球訓練中心登場，8月6日閉幕。世界棒壘球總會日前已公布分組賽程表，開幕戰台灣隊迎戰澳洲、29日對上日本隊、30日對戰墨西哥，31日對上德國、8月1日迎戰委內瑞拉。

市府體育局5月底已商請中華民國棒球協會檢視台南亞太國際棒球訓練中心少棒主副球場各項設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、防護墊清潔整理、室內投打場地整理、室內牛棚投手丘重新抓高度、球員休息室牆壁粉刷補漆等。

市府表示，球場已於6月15日起封館整修，預定40天內整理完畢，且加強巡檢觀眾席、大螢幕記分板等硬體設施，讓球迷有更好觀賽體驗。

第7屆U12世界棒球錦標賽（WBSC U12 BaseballWorld Championship）預定28日在台南亞太國際球訓練棒中心開打，共12支國家代表隊參賽，分A、B組開打。

A組隊伍包括台灣隊、日本、委內瑞拉、墨西哥、澳洲、德國；B組有美國、多明尼加、韓國、巴拿馬、捷克、紐西蘭。預訂28日至8月1日進行分組預賽，8月3日至5日複賽，冠亞軍決賽及銅牌戰在8月6日。