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U18世界盃／最終24人名單 教頭：游擊難抉擇

中央社／ 桃園4日電
U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。 報系資料照
U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。 報系資料照

U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽明天第9戰打完將選出24人名單，總教練吳柏宏透露，投手至少10人，最難抉擇的位置是游擊，名單出爐後第2階段集訓有安排與中職二軍交流賽。

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊安排藍白對抗賽，今天第8戰白隊由陽念希先發，投3局被敲1支安打，投出5次三振、無失分，陽益政接手中繼投2局，被敲1支安打，投出1次三振、3次保送，失掉1分，張峻瑋後援登板，飆出全場最速153公里，但投2局失2分，白隊以2比3吞敗。

總教練吳柏宏表示，陽念希今天登板雖然有被上壘，但表現比前面幾場好，還是會提醒他變化球的控制能力要再好一點，勇敢對決打者。

今天藍隊投手蕭齊4局登板，但僅投1個人次，投出保送後就退場，投手教練羅健銘表示，蕭齊前兩場出賽用球數比較多，腰有點不舒服，但球員可能想要拚，所以賽前沒有跟教練團反映，初步了解應該是疲勞造成的不舒服。

吳柏宏表示，目前24人名單已經有個雛形，投手至少帶10人，此次培訓隊陣中投打二刀好手多，投打二刀好手至少會帶5人，4名外野手許庭綸、柯敬賢、邱鑫、林佳緯此次表現都滿好的，擊球率高，特別是邱鑫和林佳緯，兩人去年都有打U18世界盃，放在名單中經驗好，也可以帶領其他隊友。

至於最讓吳柏宏難抉擇的位置是游擊手，吳柏宏點名目前有4個人選，分別是黃天賜、杜禹鋒、陽念祖和林劭威，這4名球員都有至少2個以上的守備位置，但還要考量戰術搭配和功能性，4人至少會留2人。

明天打完藍白賽第9戰就會確定24人名單，第2階段集訓預計23日開始，但吳柏宏表示，休息的期間拖得比較長，中間還有全運會資格賽，期間如果沒有打全運會的球員，預計11日起會恢復自主訓練，接下來預計與中職二軍安排8至10場友誼賽。

全運會 中職 林佳緯

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