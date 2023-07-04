中職選秀／王念好U18藍白打擊率5成 想過選秀順位但有自信

北科附工三壘好手王念好投入中職選秀是狀元熱門，旅外好手林子偉加入後是否影響順位，他坦言多少會想，但對攻守都有自信，此次U18藍白賽8戰打完打擊率5成、表現亮眼。

北科附工三壘好手王念好入選U18世界盃棒球賽培訓隊，今天在藍白對抗賽第8戰擔任白隊第4棒、守三壘，王念好1局吞下三振，4局、6局都選到保送上壘，藍白賽前8戰打完，總計22打數敲出11支安打，包括2支二壘打、1支三壘打，打擊率5成。

王念好很早就確定投入中職選秀，也是狀元熱門人選，但昨天具美職大聯盟資歷的好手林子偉確定參選，也為狀元人選增添變數。

王念好坦言有去想這個問題，但教練團一直鼓勵，也知道林子偉是很強的球員，但自信自己攻守表現、明白實力在哪，如果可以當狀元是種肯定，就看球隊的需求和考量。

王念好表示，此次藍白賽8戰打完狀況維持的很好，守備上也沒有出現太多的瑕疵，去年首度入選U18世界盃棒球賽代表隊，感覺綁手綁腳、沒辦法正常發揮，去年與國外球隊交手，也有對決過球速將近160公里的好手，從中學習成長很多，今年再拚U18世界盃比較能平常心。

王念好透露小時候最欣賞的球隊是中信兄弟， 打球以來的目標就是職棒，雖然也有國外球隊接觸過，但重心還是比較想要留在國內，「很早就下決心，現在距離夢想只剩一步」。

同在培訓隊中的穀保家商外野手林佳緯考慮到最後一刻才決定要選秀，王念好笑說，有一直說服林佳緯，「留在台灣沒有不好、沒有比其他國家差」。