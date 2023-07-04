中職選秀／林佳緯U18藍白三壘打 最後一刻決定選秀放手拚

穀保家商外野手林佳緯目前在U18世界盃培訓隊中集訓，今天藍白賽第8戰敲1支三壘打；是否投入選秀考慮到最後一晚才確定，是選秀首輪熱門，林佳緯表示，既然決定了就放手拚。

穀保家商外野手林佳緯趕在昨天中職選秀報名截止最後一日遞交報名表，林佳緯一直都有想要旅外的想法，最後決定投入中職選秀，他今天受訪表示，一開始有跟教練、家人討論，後面就自己思考，真得是掙扎到前一天晚上才決定。

被問起最後投入中職選秀的原因，是否是有想到同樣是穀保畢業的學長王柏融，先從中職出發、打到日職去的例子，林佳緯坦言也有想過，但這樣的機會其實不算常見，既然決定投入中職選秀、沒有多想、拚就對了。

林佳緯守備位置是中外野，從高一開始展現長打能力，高中3年累計全壘打數他笑說沒有算過，但應該有將近10支，守備無論判斷和範圍一直都是有自信的部分，傳球能力有進步。

林佳緯此次藍白投打二刀出賽，今天賽前總計投手出賽2場，投5局投出3次三振、無失分，打擊出賽5場，總計16打數敲出5支安打，包括2支二壘打，打擊率3成13，今天比賽選到1次保送、有1次盜壘，還敲出1支三壘打。

穀保家商外野手林佳緯（左）入選U18世界盃棒球賽培訓隊，4日在藍白賽第8戰擔任藍隊第5棒、守中外野，2局選到四壞保送、盜上二壘，6局有三壘安打演出。 中央社

林佳緯是好手自有道理 U18教頭期待多點激情

穀保家商外野手林佳緯今天在U18世界盃藍白賽出賽有長打，U18世界盃總教練吳柏宏稱讚林佳緯自律性佳，「之所以能成為好選手一定有道理」，但可以多一點「激情」。

穀保家商外野手林佳緯入選U18世界盃棒球賽培訓隊，在藍白賽中投打二刀出賽有不錯表現，今天藍白賽第8戰擔任藍隊的第5棒、守中外野，2局選到四壞保送、盜上二壘，4局敲出右外野方向飛球出局，6局敲出三壘打，今天總計2打數敲出1支安打。

林佳緯確定投入中職選秀，U18世界盃棒球賽台灣隊總教練吳柏宏表示，投入選秀多多少少對球員會有影響，但也一直提醒他要相信自己的能力。

吳柏宏表示，過去帶母隊平鎮高中與穀保比賽時，就知道林佳緯是個不好解決的打者，會把好球帶顧很好，不容易追打壞球，也不容易被引誘球吸引，打擊落點很分散，現階段同齡高中生，要找到像這樣又會打、守備也不錯的外野手不容易。

吳柏宏透露，培訓隊開始集訓之後，就有發現好選手一定有好的道理，從練習中可以看到，林佳緯的每個動作都要求自己做到100分，「我在集合時也有拿他的例子跟大家說，好球員可以維持是有原因的。」

吳柏宏表示，若真的要說林佳緯缺乏什麼，可能就是需要多一點「激情」，他在場上不會有太大的情緒起伏，一直都是溫溫的，如果可以加入一點激情會更好。

U18世界盃預計明天選出24人名單，吳柏宏表示，林佳緯在名單中應該沒有什麼問題，除了有能力、也有經驗可以帶領大家。