中職／桃猿改判率50%半季「挑戰王」 龍隊28次僅5改判

中職上半季賽程到昨天全數落幕，樂天桃猿隊成為「半季挑戰王」，提出34次挑戰共17次獲得改判，成功機率50%在5隊居冠，味全龍隊28次挑戰，成功率只有1成79。

上半季150場比賽共計167次挑戰，不計主審動用主動審視權的11次，剩餘156次挑戰中，富邦悍將隊提出39次挑戰為5隊最多，其中18次獲得改判，成功率4成62。

成功率最高為猿隊，提出的34次挑戰有一半獲得改判，也是唯一成功率達5成的球隊。另外3隊成功率依序為統一獅隊3成85、中信兄弟隊2成76、龍隊1成79。

單場啟用兩次挑戰都成功的案例，猿隊共有3場，依序是4月2日、4月28日、6月24日；獅隊、悍將各1場，分別是4月23日、6月2日。

上半季各隊啟用電視輔助判決次數