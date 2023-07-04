陽光棒球夏令營今開跑 職棒球星當教練分享經驗

第16屆陽光棒球夏令營今天熱鬧開營，擔任營隊創辦人暨立委張廖萬堅邀請中信兄弟投手吳哲源、富邦悍將投手曾峻岳、台中成棒隊陽耀勳、張正偉等4位球星擔任技術指導；現場同時為日前才引退的張正偉獻花，小朋友第一次與球星近距離接觸，各個難掩興奮之情。

立委張廖萬堅表示，他創立陽光城市發展協會，並自2004年開始舉辦棒球營，期間除因疫情停辦外，今年已邁入第16屆，為期4天的棒球夏令營，由於口碑佳，為求公平一律開放現場報名，清晨6點多就有家長自備板凳排隊，不到半小時即秒殺額滿。

今天夏令營開幕式，中職會長、立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅擔任開球嘉賓，另吳哲源、曾峻岳、陽耀勳、張正偉擔任棒球夏令營的技術指導，球星們現場與小朋友分享各自的球場經驗，並教導學習團隊精神與自身態度遠比球技還要重要的觀念，鼓勵在場的小學員，開心體驗棒球樂趣，為自己的暑假留下珍貴回憶。

為期4天的棒球營隊中，透過分組方式，讓小朋友學習互助與團體榮耀的爭取，更能讓小朋友親身體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，讓孩子盡情地在球場上揮汗奔跑，過一個快樂的暑假。