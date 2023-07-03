中職 上半季最終賽事 林岳平摘執教生涯第200勝
統一獅今晚作客在新莊球場與富邦悍將進行補賽，獅隊在先發投手古林睿煬七局失2分，以及郭阜林4安、邱智呈、林益全及潘傑楷各3安的攻勢下，終場獅隊以9：5擊敗悍將，這場中職上半季最終賽事，也幫總教練林岳平締造執教生涯第200勝里程碑。
上半季封王的統一獅隊今晚由古林睿煬先發，主投七局僅被敲出3支安打，送出4次三振，失2分，本季二度摘下單場最有價值球員。而第一棒邱智呈5打數3安打，雖沒有打點，但跑回3分，第三棒
郭阜林5打數4安打，1打點及得2分，第四棒指定打擊林益全5打數，擊出3支安打，有2分打點並得2分，第五棒潘傑楷4打數3安打，2打點及得1分。獅隊在投打火力全開下，最終以4分之差擊敗悍將，統一獅對戰富邦悍將取得6連勝，也為總教練林岳平摘下執教生涯的第200勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言