中職 上半季最終賽事 林岳平摘執教生涯第200勝

統一獅今晚作客在新莊球場與富邦悍將進行補賽，獅隊在先發投手古林睿煬七局失2分，以及郭阜林4安、邱智呈、林益全及潘傑楷各3安的攻勢下，終場獅隊以9：5擊敗悍將，這場中職上半季最終賽事，也幫總教練林岳平締造執教生涯第200勝里程碑。

上半季封王的統一獅隊今晚由古林睿煬先發，主投七局僅被敲出3支安打，送出4次三振，失2分，本季二度摘下單場最有價值球員。而第一棒邱智呈5打數3安打，雖沒有打點，但跑回3分，第三棒