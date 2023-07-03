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中職 上半季最終賽事 林岳平摘執教生涯第200勝

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
獅隊指定打擊林益全5打數，擊出3支安打，有2分打點並得2分。記者侯永全／攝影
獅隊指定打擊林益全5打數，擊出3支安打，有2分打點並得2分。記者侯永全／攝影

統一獅今晚作客在新莊球場與富邦悍將進行補賽，獅隊在先發投手古林睿煬七局失2分，以及郭阜林4安、邱智呈、林益全及潘傑楷各3安的攻勢下，終場獅隊以9：5擊敗悍將，這場中職上半季最終賽事，也幫總教練林岳平締造執教生涯第200勝里程碑。

上半季封王的統一獅隊今晚由古林睿煬先發，主投七局僅被敲出3支安打，送出4次三振，失2分，本季二度摘下單場最有價值球員。而第一棒邱智呈5打數3安打，雖沒有打點，但跑回3分，第三棒

郭阜林5打數4安打，1打點及得2分，第四棒指定打擊林益全5打數，擊出3支安打，有2分打點並得2分，第五棒潘傑楷4打數3安打，2打點及得1分。獅隊在投打火力全開下，最終以4分之差擊敗悍將，統一獅對戰富邦悍將取得6連勝，也為總教練林岳平摘下執教生涯的第200勝。

統一獅潘傑楷4打數3安打，有2打點。記者侯永全／攝影
統一獅潘傑楷4打數3安打，有2打點。記者侯永全／攝影
獅隊總教練林岳平摘下執教生涯第200勝，賽後接受球員握手道賀。記者侯永全／攝影
獅隊總教練林岳平摘下執教生涯第200勝，賽後接受球員握手道賀。記者侯永全／攝影
獅隊邱智呈5打數3安打，跑回3分。記者侯永全／攝影
獅隊邱智呈5打數3安打，跑回3分。記者侯永全／攝影
獅隊由古林睿煬先發，主投七局僅被敲出3支安打，送出4次三振，失2分，本季二度摘下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
獅隊由古林睿煬先發，主投七局僅被敲出3支安打，送出4次三振，失2分，本季二度摘下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
統一獅郭阜林5打數4安打，1打點及得2分。記者侯永全／攝影
統一獅郭阜林5打數4安打，1打點及得2分。記者侯永全／攝影

統一獅 林岳平

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