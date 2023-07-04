中職／林子偉返台選秀 雄鷹有望掄元

中華職棒年度選秀會12日登場，原被喻為「超小年」，昨中午截止報名前，29歲旅美好手林子偉確定投入，立刻成為狀元大熱門；台鋼雄鷹隊明年進軍一軍賽事，這次選秀仍擁有狀元籤，領隊劉東洋表示，林子偉的動向已經明確，會再和教練團、球探討論，仔細評估整個隊形的需求。

林子偉曾在大聯盟5季、出賽102場，最近一次亮相是前年效力雙城隊，今年在美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊，出賽32場繳出打擊率2成96、全壘打6支、打點20分、盜壘成功6次的成績，原本表態並無投入中職選秀的想法，但在近期轉念。

中職昨公布最後一波選秀名單，除了狀元人選林子偉，高中生大物林佳緯也在其中，還有林暉盛、劉俊緯、張景淯、王志庭、王念好、邱鑫；中職指出，包括97名測試會通過、81名報名選秀，共178人，今天宣布完整名單。

林子偉確定返台發展，外界評估月薪80萬到100萬元間，可望簽下複數年合約，未來東家還需支付長島鴨一筆合約買斷金。

林子偉是否「獎落雄鷹」，成為球迷關注焦點，再過8天就會揭曉；劉東洋說，林子偉報名選秀前，球團早已思考此事，也模擬過選秀，他的話題性十足、有實力，相信對各隊都有吸引力，雄鷹將會進行整體戰力評估，看看怎麼做對球隊幫助最大。

一旦雄鷹未選林子偉，富邦悍將隊握有榜眼籤，領隊林華韋被問到是否出手？他說：「理論上是這樣，我們是第2順位，他們沒有選，我們當然就有很好的機會。」