快訊

澎縣前副議長妻子遭發現倒臥路旁「頭部重創」 兒子急徵行車記錄器

迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

中職／餅總算過半季34勝剛剛好 執教生涯200勝都在計畫中

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊林岳平拿下執教生涯第200勝，拿著球和子弟兵炫耀。記者侯永全／攝影
統一獅隊林岳平拿下執教生涯第200勝，拿著球和子弟兵炫耀。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，總教練林岳平生涯200勝到手，外界本以為會是他本人渾然未覺的紀錄，未料其實一切都在他的計畫中，餅總說：「有跟總經理聊過，要在上半季拿到200勝，就是要34勝。」

林岳平以代理總教練的頭銜接下獅隊兵符，帶隊第一年，就在2020年下半季帶領獅隊逆勢突圍後獲得真除，執教生涯打下1座總冠軍、3座季冠軍，至今天賽前累積199勝，今天在上半季封關戰以200勝完美作收。

林岳平賽後拿著勝利球，跟子弟兵炫耀，先發投手古林睿煬笑曝對話，「餅哥拿著球說是他的200勝，我回『水喔！』」。

餅總賽後大方承認早就知道這會是第200勝，原因是5月拿下第179勝躍居隊史第二時有看到報導，「那時就有和總經理聊到，推算上半季34勝的話就是200勝，剛好上半季最後一場達成，下半季就是新的開始。」

完成一項里程碑，林岳平表示，「要往前看，持續去拿勝場，接下來還有年底第一的目標要去爭取。」

餅總執教生涯共拿下200勝203敗11和、勝率4成96，第100勝出現在2021年9月16日，獅隊在花蓮球場以6：5擊敗樂天桃猿隊，第200勝今天在新莊棒球場解鎖成就。

統一獅隊林岳平拿下執教生涯第200勝。記者侯永全／攝影
統一獅隊林岳平拿下執教生涯第200勝。記者侯永全／攝影

林岳平 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林子偉報名選秀 林岳平嘆選不到要守株待兔

中職／自家克維斯「穩穩的」 餅總來不及看猿隊新洋投

中職／3獅添人生閱歷是好事 餅總鼓掌歡迎：亞運奪金！

中職／首吐經典賽空窗擔憂 餅總看見2020年的獅隊

相關新聞

中職／餅總算過半季34勝剛剛好 執教生涯200勝都在計畫中

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，總教練林岳平生涯200勝到手，外界本以為會是他本人渾然未覺的紀錄，未料其實一切都在他...

中職／古林好投、4人猛打擒服悍將 贏到餅總嘴角失守

上半季最終戰，統一獅隊在主力大幅休兵的情況下，終場仍以9：5擊敗富邦悍將隊，3連勝收尾，總教練林岳平拿下執教生涯第200...

中職／林子偉報名選秀 林岳平嘆選不到要守株待兔

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，統一獅隊總教練林岳平對他並不陌生，肯定他到哪一隊都是即戰力，也直言：「我又選不到...

中職／「林來瘋」來了！林子偉、林佳緯報名選秀

原是中職選秀的「超小年」，迎接上等菜色上桌，前大聯盟好手林子偉、高中生大物林佳緯都確定報名選秀。

中職／林子偉動向已經明確 雄鷹領隊劉東洋回應狀元籤

旅美好手林子偉確定參加今年中職選秀會，擁有狀元籤的台鋼雄鷹隊是否挑選這位29歲好手，成為球迷關心的最大焦點；雄鷹領隊劉東...

中職／選秀最後一波8人完成報名 聯盟證實林子偉、林暉盛入列

中職年度選秀會將於12日在台中市登場，今天中午12點截止報名，聯盟公布最後一波名單，確定29歲旅美好手林子偉也在其中，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦