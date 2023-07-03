中職／餅總算過半季34勝剛剛好 執教生涯200勝都在計畫中

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，總教練林岳平生涯200勝到手，外界本以為會是他本人渾然未覺的紀錄，未料其實一切都在他的計畫中，餅總說：「有跟總經理聊過，要在上半季拿到200勝，就是要34勝。」

林岳平以代理總教練的頭銜接下獅隊兵符，帶隊第一年，就在2020年下半季帶領獅隊逆勢突圍後獲得真除，執教生涯打下1座總冠軍、3座季冠軍，至今天賽前累積199勝，今天在上半季封關戰以200勝完美作收。

林岳平賽後拿著勝利球，跟子弟兵炫耀，先發投手古林睿煬笑曝對話，「餅哥拿著球說是他的200勝，我回『水喔！』」。

餅總賽後大方承認早就知道這會是第200勝，原因是5月拿下第179勝躍居隊史第二時有看到報導，「那時就有和總經理聊到，推算上半季34勝的話就是200勝，剛好上半季最後一場達成，下半季就是新的開始。」

完成一項里程碑，林岳平表示，「要往前看，持續去拿勝場，接下來還有年底第一的目標要去爭取。」