中職／代班外野2局卻有失落 姚冠瑋：1顆球都沒有…

富邦悍將隊捕手姚冠瑋前役緊急支援外野，守完卻有點小失落，「守了2局，連顆界外球都沒有。」意外揭露站在陌生的守位，卻一點都不怕球飛過來，連外野教練詹智堯都虧「很強欸！」

悍將1日打到延長11局以3：6輸給樂天桃猿隊之戰，野手動用15人，姚冠瑋代打周佳樂的棒次後，10局接替左外野守備，守了2局，寫下生涯第一次外野出賽紀錄。

當天所拿的外野手套，回想起來也很奇妙，姚冠瑋說：「那天比賽前剛好拿出來，也不知道誰的，看沒人用就拿出來，不然放在那邊不知道它多久沒看到球場了，讓它出來透透氣。」結果還真的在比賽中派上用場，由於蹲捕不需球帽，當下還出現有手套、卻沒帽子的狀況，「我還跑進去拿帽子。」

姚冠瑋國中三年都守外野，對於這個位置熟悉又陌生，他不擔心球飛過來，反倒抱著期待的心情，「我很希望，不要打到全壘打牆外面，我都還可以追追看，結果連一顆界外球都沒有，只有跑一顆補位的。」當天隊友、教練也感受到他期待的心情，「有隊友說很像外野手，堯哥也說看你都不會怕，很強欸！」

姚冠瑋表示，自己對於外野並不排斥，「有機會可以多守，我也很願意去支援。」他的腳程在捕手裡算是中上，但自評比真正的外野手還是有一段距離，「我算是判斷比較好的那種。」

他今天繼續拿著這咖外野手套出來透透氣，也因此揭曉手套是陳真的，今天一看到就問是去哪裡找出來的，姚冠瑋說：「借我啦！我幫你用。」陳真也一口說好。尚未解鎖的第一顆外野接殺，姚冠瑋笑問：「如果接到第一顆，球可以留下來嗎？」