中職／林子偉報名選秀 林岳平嘆選不到要守株待兔

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，統一獅隊總教練林岳平對他並不陌生，肯定他到哪一隊都是即戰力，也直言：「我又選不到。」

本屆選秀原先被評為「小年」，其中以北科附工三壘砲王念好狀元呼聲最高，而林子偉、穀保家商外野手「大物」林佳緯都在今天確定遞交報名表，這也意味在台鋼雄鷹隊的狀元籤、富邦悍將隊的榜眼籤之後，獅隊可選菜色越來越多。

被問到林子偉投入中選秀，林岳平先是回應：「我又選不到，台鋼沒選，也先被富邦選走。」林岳平表示，「子偉去到各隊都是即戰力，他已經確定要出來選，我們只能守株待兔。」

對於獅隊的選秀策略，林岳平目前能透露的想法不多，「明天才會針對這次選秀人選去開會，現在還不知道有哪些可以挑，上禮拜封王後才慢慢去接觸這一塊。」