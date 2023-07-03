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中職／去年議約破局的林華偉 林華韋：還是有在關注

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將隊領隊林華韋（左）去年選秀會選上林華偉。記者許正宏／攝影
悍將隊領隊林華韋（左）去年選秀會選上林華偉。記者許正宏／攝影

去年富邦悍將隊在選秀帶回12人，最終簽約11人，唯一未簽下的投手林華偉，今年將再戰選秀，悍將領隊林華韋表示，對他還是有在關注。

悍將去年在第12輪選進林華偉，林華韋選林華偉在選秀尾聲掀起極大話題，但雙方最中議約未成，林華偉決定繼續升學，前往國立臺灣體育運動大學磨練一年，今年再次參與選秀。

本屆選秀已在今天截止報名，林華偉將再次挑戰，是否仍在悍將雷達中？林華韋表示，「有，我們當然也會關注，但根據規則，他好像需要寫同意書，如果我們再挑，他願意被我們挑，若不寫這張，就是大家挑完沒挑到，我們才可以選，規則上是這樣。」

根據中職規章，「喪失與指名球員締結球員契約權之球團，於下次選拔會議中不得再次指名該球員，除非該球員以書面提出願意再度被該球團指名的承諾，或該球員於下次選拔會議中未被其他球團指名時。」

選秀 林華韋 富邦悍將

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