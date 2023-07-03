棒球／全場僅敲1安 亞運培訓隊交流賽0:10慘敗給NCAA

亞運棒球賽培訓隊與美國NCAA交流賽第3戰，培訓隊受制於NCAA明星隊投手群火球壓制，僅林瀚從先發投手強生（Ryan Johnson）手中敲出安打，終場以0比10吞敗。

亞運棒球賽培訓隊赴美移地訓練，與美國NCAA（全美大學體育聯盟）交流賽安排5場比賽，首戰以3比7吞敗，昨天第2戰以1比5吞敗。今天第3戰，培訓隊派出文化大學棒球隊投手姚恩多先發，姚恩多今年也有報名中職選秀。

姚恩多今天開賽就有狀況，1局被敲2支安打掉1分，2局1人出局後被敲出安打、盜上二壘，但及時回穩沒有失分，3局續投有狀況，被敲出4支安打、投出1次保送，接替投球的李峻旗投出保送、暴投掉分，單局失掉4分都算在姚恩多身上。

李峻旗4局再失1分，5局上對手3上3下，6局續投有狀況，被首名打者奧費羅（Griff O’Ferrall）敲出陽春砲，2人出局後再被卡利亞諾內（Jac Caglianone）敲出陽春砲退場。

侯羿輔接替登板，投到7局被蒙哥馬利（Braden Montgomery）敲出2分砲，接著再投出保送退場，鄭祐豪、郭定泓依序登板，各投1局沒有再多掉分數。姚恩多先發投2.1局失5分責失分、承擔敗投。

NCAA明星隊今天派出先發投手強生（Ryan Johnson），總計投4局無失分最快球速達155公里，培訓隊團隊唯一1支安打是38歲老將林瀚在4局敲出，但攻勢沒有延續、沒能拿下分數，培訓隊吞下交流賽3連敗。

姚恩多NCAA交流賽學經驗 控球優勢拚中職選秀

文化大學投手姚恩多入選亞運棒球培訓隊，今天在NCAA交流賽先發，投2.1局失掉5分、承擔敗投但也學到經驗；姚恩多自評這一年有充分準備，控球是優勢，要挑戰中職選秀。

文化大學20歲投手姚恩多此次入選亞運棒球培訓隊，赴美參加美國NCAA（全美大學體育聯盟）交流賽，今天第3戰扛先發，首局有狀況，1局被敲2支安打失掉1分。

姚恩多2局沒有失分，3局續投被敲出4支安打、投出1次保送，僅抓到1個出局數就退場，今天總計投2.1局被敲7支安打，投出3次三振、1次保送，失掉5分都是責失分，球隊以0比10吞敗、姚恩多承擔敗投。

姚恩多受訪表示，今天丟起來感覺不算理想，速度沒有發揮出來，結果也與預期的有落差，與美國好手對決，明顯感受到他們揮棒速度和爆發力都很好，選球雖然不是很精準，但揮棒的速度和力量可以彌補缺失，出棒能把球打得很扎實，也增加防守的難度。

入選培訓隊與許多社會隊的學長一起訓練，姚恩多感受到社會隊打者經驗很好，更難解決，也思考如何調整配球模式，台電的學長廖俊凱以打者角度提醒他，要他不要怕、勇敢挑戰打者好球帶，桃園市成棒隊學長投手鄭祐豪則鼓勵他不要怕被打。

姚恩多去年底在大專棒球聯賽（公開一級）賽事投出平生涯最快球速148公里，當時就決定要挑戰選秀，自評近一年比賽準備充分，優點是控球，直球是武器，希望可以再精進球速和變化球的位置，才可以應付更高層級的職棒打者，選秀目標挑戰3輪內。