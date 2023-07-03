中職選秀／沉寂4年只為拚職棒夢 側投王泓勛談自我優勢

中職季中選秀將剩不到2個禮拜，有眾多球員都已表態，其中今年在春季聯賽脫胎換骨的側投王泓勛也宣布加入，同時他也表示自己一直把經典賽國手黃子鵬作為目標。

王泓勛今年畢業於文化大學，談及自己為何選擇練側投，以及自我優勢時表示：「因國小時上場機會較少，受到教練建議改練側投，我認為我的投球動作怪異與其他側投不同，直球不太會下墜，出手看起來會有上竄效果，此外，球速在側投中算快，這就是我與他人不同的地方，心態方面調整速度也很快，不會再有患得患失的想法出現。」

而他也透露，自己一直拿文化學長黃子鵬與羅德的橫山陸人當目標努力：「同樣都是側投，一個是在變化球、配球上琢磨，一個是在投球動作上有研究，我閒暇時，都會看他們的比賽畫面去學習他們的優點，練習時也會去嘗試。」

至於是否有想在第幾輪獲選，王泓勛認為能進職棒就是對他的肯定，因此不會去預設任何立場，僅希望能在今年順利圓夢。