中職／選秀最後一波8人完成報名 聯盟證實林子偉、林暉盛入列

中職年度選秀會將於12日在台中市登場，今天中午12點截止報名，聯盟公布最後一波名單，確定29歲旅美好手林子偉也在其中，其他球員包括林暉盛、劉俊緯、張景淯、王志庭、林佳緯、王念好、邱鑫，明天下午宣布完整名單。

中職指出，截至目前為止，包括97名測試會通過的選手，以及81名報名選秀的球員，總共178人，另有4位高中應屆畢業生的畢業證書待補件，最遲需於選秀會當天補交。

這波名單中，效力美國獨立聯盟長島鴨隊的林子偉最受矚目，台鋼雄鷹隊明年將正式在一軍出賽，這次選秀會擁有狀元籤，球團發表聲明如下：

「林子偉是一個人氣與實力兼具的好手，相信對各隊都有吸引力。對台鋼來說，二軍賽事剛過一半，隊形的建立與整合進入到另一個階段，這個階段需要挑選什麼樣的選手，會再跟總教練以及球探部門討論。」