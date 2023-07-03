中職／林子偉獨聯第6轟出爐 投入選秀原因待親自分享
林子偉今天在美國獨立聯盟出賽開轟，也確定投入中職選秀。經紀人陳德倫表示，確定選秀的心路歷程就等林子偉自己向大家分享，至於返台時程，要看選入球隊何時付買斷金。
29歲好手林子偉目前效力美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），今天先發出賽打1棒、守二壘，近期手感維持不錯。
林子偉1局下敲出中外野方向平飛球出局，3局下敲出內野平飛球形成雙殺，6局下2人出局後敲出安打，7局下吞下三振，9局下球隊2比11落後、壘上有人時開轟，3分砲幫助球隊追分。
林子偉總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，吞下1次三振，個人本季第6轟出爐，賽後打擊率2成96。球隊比賽後半段追分不及，以5比11吞敗。
林子偉本季在獨立聯盟出賽近況不錯，但今天早上已經確定繳交報名表、將投入中職選秀，將是選秀狀元熱門。
對於繼續等美職機會還是投入中職選秀，林子偉考慮許久，所屬經紀公司經紀人陳德倫接受中央者記者訪問表示，與林子偉做了很多討論，也分析所有狀況，最後決定投入中職選秀的原因，林子偉沒有多說什麼，等加入新球隊後，再由本人向大家分享一路走來的心路歷程。
陳德倫表示，林子偉和長島鴨隊還有合約在身，返台時程就看到時選到林子偉的球隊何時付合約買斷金。
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