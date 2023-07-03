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中職／林子偉動向已經明確 雄鷹領隊劉東洋回應狀元籤
旅美好手林子偉確定參加今年中職選秀會，擁有狀元籤的台鋼雄鷹隊是否挑選這位29歲好手，成為球迷關心的最大焦點；雄鷹領隊劉東洋今天表示，之前就評估過林子偉可能參加選秀，現在他的動向已經明確，會再和教練團、球探討論，仔細評估整個隊形的需求。
雄鷹今年先打二軍，明年正式展開一軍賽事，12日將在台中市舉行的年度選秀會，除了首輪首位指名權，前兩輪額外增加第7順位指名權。
劉東洋表示，今年二軍賽事已經進行一半，教練團更能掌握隊型，未來需要加入什麼元素，教練團會有什麼新的想法，都要再仔細評估。
他說：「離一軍賽事愈來愈近了，接下來每一步都是重大考驗。」
劉東洋指出，林子偉報名選秀前，球團早已思考此事，也模擬過選秀；他確定返台發展，當然話題性十足，也是很有實力的球員，相信對各隊都有吸引力，雄鷹將會進行整體戰力評估，看看怎麼做對球隊幫助最大。
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