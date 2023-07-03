中職／林子偉動向已經明確 雄鷹領隊劉東洋回應狀元籤

旅美好手林子偉確定參加今年中職選秀會，擁有狀元籤的台鋼雄鷹隊是否挑選這位29歲好手，成為球迷關心的最大焦點；雄鷹領隊劉東洋今天表示，之前就評估過林子偉可能參加選秀，現在他的動向已經明確，會再和教練團、球探討論，仔細評估整個隊形的需求。

雄鷹今年先打二軍，明年正式展開一軍賽事，12日將在台中市舉行的年度選秀會，除了首輪首位指名權，前兩輪額外增加第7順位指名權。

劉東洋表示，今年二軍賽事已經進行一半，教練團更能掌握隊型，未來需要加入什麼元素，教練團會有什麼新的想法，都要再仔細評估。

他說：「離一軍賽事愈來愈近了，接下來每一步都是重大考驗。」