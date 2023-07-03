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中職／上半季封關戰 悍將近13個半季6度墊底早已是定局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將上半季早早就確定墊底，從2017年變身「富邦悍將」起算，7年有6年拿到半季最後一名。 聯合報系資料照片
富邦悍將上半季早早就確定墊底，從2017年變身「富邦悍將」起算，7年有6年拿到半季最後一名。 聯合報系資料照片

中職上半季賽程今天進入最後一戰，新莊棒球場由富邦悍將、統一獅隊過招，是一場王者與爐主的交鋒，悍將早已確定半季墊底，從2017年變身「富邦悍將」起算，7年有6年拿到半季最後一名。

悍將在6月7日時距離龍頭獅隊僅有3.5場勝差，還在爭冠行列中，但接下來14戰只拿1勝（12敗1和），戰績全面崩盤，至6月25日賽後已經確定上半季墊底。

悍將在這14戰期間，團隊打擊率2成22、投手防禦率6，都是5隊最慘，18次失誤則排第2多，僅次於樂天桃猿隊的24次。

從富邦2017年接手球隊以來，悍將共在2017年上半季、2018年下半季、2020年上半季、2021年下半季、2022年上半季加上2023年上半季墊底，7年裡就有6年拿到半季爐主。

而這近13個半季裡，悍將的6次墊底之外，接著是獅隊3次、中信兄弟隊2次，樂天桃猿隊（含Lamigo桃猿隊）和味全龍隊都是1次；新軍龍隊升上一軍後打到現在5個半季，只在2021年上半季墊底，相當不容易。

富邦悍將 中職

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