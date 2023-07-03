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中職／「林來瘋」來了！林子偉、林佳緯報名選秀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅外好手林子偉宣布投入中職選秀。聯合報系資料照
旅外好手林子偉宣布投入中職選秀。聯合報系資料照

原是中職選秀的「超小年」，迎接上等菜色上桌，前大聯盟好手林子偉、高中生大物林佳緯都確定報名選秀。

林子偉具備5季、102場大聯盟資歷，但前一次在大聯盟出賽已是2021年，今年並未等到美職體系的機會，與美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊簽約，原本在季前一直表態並無投入選秀的想法，但在近期轉念，確定報名今年中職選秀。

林子偉為內外野兼修的超級工具人，生涯在大聯盟以2成23打擊率敲出43支安打，包括1支全壘打、3支三壘打、9支二壘打，一度在紅襪隊掀起「林來瘋」，如今這股「林來瘋」也將吹向中職。

來自穀保家商的林佳緯為外野「大物」，原先有意拚旅外，最終也確定報名中職選秀。「雙林」遞交報名表，為今年中職選秀瞬間增色，兩人都是首輪鐵票。

選秀 中職 大聯盟 林子偉

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