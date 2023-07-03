中職／獅季冠軍功臣 勝騎士轉戰韓職

勝騎士上半季取得8勝1敗、防禦率1.44，是統一獅隊奪得上半季冠軍的重要功臣，然而昨天卻拋出轉戰韓職的震撼彈，獅隊除了給予祝福，也急覓補強人選，已鎖定3人、目標下半季開打前到位。

獅隊球團昨天公布，勝騎士合約被韓職起亞虎隊買斷，近日將離開台灣，勝騎士與隊友合照並帶著簽名封王T恤前往下一站，他說：「我相信球隊是有總冠軍實力，祝福大家可順利拿下。」

領隊蘇泰安表示，球隊有挽留，但他決心要去，也很肯定勝騎士的精神，「知道有機會去韓職發展，但是封王戰也是用具體行動幫助球隊，相當感動。」

勝騎士在中職初登板為獅隊奪得隊史第1800勝，最後一次登板就是6月29日封王戰繳出8局失1分的表現，晉升聯盟防禦率王，總教練林岳平可以理解他的決定，「他還年輕，想要去闖一闖，我認為這是好事，打球本來就想往更好的地方。」

獅隊損失最穩洋投但已手握季後賽門票，其他四隊針對下半季重新展開洋將布局，樂天桃猿隊昨天新洋投道博格初登板、日籍投手由規報到；味全龍隊錡龍上半季尾聲在一軍投一場，支援吃緊洋投戰力，下半季等待傷兵布里悍、伍鐸重返。

中信兄弟隊洋投泰樂、金安表現起伏大，原本鎖定的新洋投被升上大聯盟，只能重新尋覓；上半季戰績墊底的富邦悍將隊在艾普勒主動離隊後，剩下肯特、安得勝、富藍戈，然而新外援補強可能趕不及下半季開打。