中職／自家克維斯「穩穩的」 餅總來不及看猿隊新洋投

統一獅隊今晚靠著洋投克維斯先發5局失2分的表現，以6：3擊敗樂天桃猿隊，克維斯拿下開季6連勝，總教練林岳平評價「穩穩的」，至於初次面對的道博格只投2局就退場，讓餅總直呼：「還沒看清楚就沒了。」

今晚在桃園棒球場的獅猿戰，2局下曾因雨中斷35分鐘，恢復比賽後猿隊就決定將投完2局的道博格換下場，反而是克維斯撐完5局，被敲2安失2分（1分責失）等到火力支援拿下勝投。

林岳平表示，「今天克維斯算是中規中矩，不算是很好，但是穩穩的，這場比賽對方是失誤給我們機會。」在勝騎士即將轉戰韓職後，獅隊洋投戰力不至於有太大落差，林岳平說：「現有3投手都很好，但有4個的話可以輪替。」

猿隊新洋投道博格「開箱」短短局數，林岳平還來不及仔細觀察，加上球隊變陣，只能期待下一次陳傑憲、蘇智傑等主力應對的場面，「目前看起來是技巧型投手，球速大概140公里左右。」道博格2局投41球，被敲1安打，丟掉1分，最快球速142公里。