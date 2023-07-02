中職／克維斯6連勝逼近勝騎士 獅封王後變陣踢館桃猿

取得上半季冠軍的統一獅隊沒有鬆懈，縱使「外野三鬼」輪休，依舊以6：3逆轉擊敗樂天桃猿隊，先發投手克維斯5局失2分（1分責失）取得開季6連勝，逼近勝騎士的本季最多連勝紀錄。

桃園棒球場的獅猿戰因為雨勢打打停停，比賽先是延後開打50分鐘，2局下打到一半又因雨暫停35分鐘，猿隊先發投手受影響，新洋投道博格初登板，僅投46球退場，2局被敲1安失1分。

獅隊面對1：2落後，5局上1出局滿壘，林益全代打敲出滾地球造成游擊手失誤，得到追平分，接著郭阜林、潘傑楷連續安打，各敲回1分打點，逆轉比數；7局上則是林益全、郭阜林連續兩支安打在前，羅暐捷高飛犧牲打、林祖傑安打，再添2分。

郭阜林本季一軍初登板就是6月29日封王戰，扛起先發3打數1安打，今天又有4打數3安打的猛打賞演出，另有1次四壞保送，還敲回勝利打點，在蘇智傑、陳傑憲、林安可休兵之際，扛起火力輸出任務。

獅隊克維斯撐了5局退場，被敲2支安打，丟掉2分有1分責失，防禦率2.59，在打線支援下取得勝投，個人開季6連勝，在7連勝的勝騎士即將轉投韓職的消息出來後，為獅隊繼續進帳勝場，有機會追平勝騎士成為本季連勝最多的投手。