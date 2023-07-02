中職／「德鋼」之戰高手過招 這款超級投手戰僅是史上第6例
兩位王牌的交鋒上演高手過招，中信兄弟隊德保拉、味全龍隊鋼龍雙雙投到6局以上、無失分，被敲3安打以下，僅是中職史上第6次出現，而前一次的主角也有鋼龍。
德保拉先發7局共用106球，只被敲出2安打、無失分，狂賞10次三振；鋼龍與他相互輝映，先發6局被敲出3安打、無失分，儘管用球數只有79球，龍隊仍在第7局啟用牛棚作戰。
兩隊先發投手同場投6局以上、無失分、被敲3安打以下， 前一次出現為2022年8月16日，由鋼龍7局被敲3安打無失分、陳柏豪7局被敲2安打無失分演繹。
2018年10月7日統一獅與兄弟的交手也是符合條件的案例之一，艾迪頓先發6局被敲3安打無失分、無關勝敗，瑞安先演出9局的完美內容，直到9局下郭阜林再見全壘打出現，成就中職史上第一場也是迄今唯一一場完全比賽。
兩隊先發投手同場投6局以上無失分且被敲3安打以下
2023年7月2日 鋼龍（味全龍）、德保拉（中信兄弟）
2022年8月16日 鋼龍（味全龍）、陳柏豪（中信兄弟）
2018年10月7日 瑞安（統一獅）、艾迪頓（中信兄弟）
2010年9月10日 潘威倫（統一獅）、悍猛（La New熊）
2003年6月12日 喬伊（統一獅）、蓋瑞（第一金剛）
1999年6月9日 蓋瑞（味全龍）、馬奇（統一獅）
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