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日職／王柏融近期手感火燙 二軍連2戰出賽開轟

中央社／ 台北2日電
王柏融(右)全壘打。 擷圖自推特
王柏融(右)全壘打。 擷圖自推特

旅日火腿隊台灣好手王柏融近期手感火燙，今天二軍與讀賣巨人隊交手，首局就開轟、2分砲幫助球隊取得領先，連2戰出賽開轟，但火腿隊終場以3比13吞敗。

北海道日本火腿鬥士隊二軍今天與讀賣巨人隊二軍交手，火腿隊台灣好手王柏融先發打4棒、守左外野。

王柏融首局首打席就開轟，2人出局、壘上有人時敲出2分砲，幫助球隊取得領先，王柏融3局上遭觸身球保送，6局上敲出左外野方向飛球出局，8局上敲出投手方向平飛球被接殺，9局上吞下三振。

王柏融今天總計4打數敲出1轟，獲1次保送、吞下1K，貢獻2分打點，個人本季二軍第5轟出爐，上一場出賽6月29日與羅德隊交手也開轟，連2場出賽有全壘打，近況不錯。

巨人隊今天打線發揮，團隊敲出12支安打、包括2發全壘打，火腿隊首局靠著王柏融開轟搶分，5局上再靠著中島卓也適時安打再拿1分，但比賽後半段沒有再拿分數、吞下敗仗。

日本火腿鬥士 王柏融 讀賣巨人

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