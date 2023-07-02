中職／想生5個小孩！李多慧超性感泳裝曝光：未來老公加油

中職桃猿樂天啦啦隊女神李多慧於今天在個人YT頻道發布最新影片，「如果我能成為媽媽的話/樂天女孩李多慧/想生5個孩子。/ 未來的老公加油吧。」表達自己非常喜歡小孩，說自己未來可以的話少則生3個，多則生5個，要自己未來的老公加油！

李多慧這支最新影片，是在首爾工作的她，回到自己老家全州與母親會面，兩人母女情深，由於母親是開幼稚園，所以受到媽媽的影響，她也非常喜歡小孩，因此未來想多生幾個小孩，是她最大的夢想。影片中，她與母親幼稚園的小孩一起出遊，在遊樂園玩水，並與小孩互動，相當有趣。

李多慧還秀出自己露腰的超性感泳裝，在家裡試穿了一下，不過，真正玩水時並沒有穿這套泳裝，或許是準備給未來老公看的吧。

網友紛留言說李多慧好可愛，有人則是留言，「希望多慧早日找到另外一半！」、「口袋不夠深的男人，真的滿足不了李多慧的生育目標。」、「多慧的條件只有富二代才辦的到。」