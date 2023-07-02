中職／由規向桃猿報到 預料外的旅台機會好興奮

樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規今天報到，雖已無過去火球身手，但他期待展現不同風格給台灣球迷看，從日職到獨盟如今又轉戰中職，由規感謝過程中球迷的支持，讓自己有繼續投下去的動力，「不能投球是最痛苦的」。

由規生涯最快球速161公里，2007年高中生選秀獲得養樂多隊第一指名，2010年繳出生涯最優單季12勝、防禦率3.60成績，然而遭遇多次大傷攪局，2019年轉戰樂天金鷲隊後，隔年遭到釋出，近3季都效力日本獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊，本季先發10場、62.2局，取得6勝3敗、防禦率2.44。

猿隊昨日發布簽約消息，由規今天就抵達台灣到桃園棒球場報到，他表示，上周收到猿隊的邀請有點嚇到，「沒想到會有這樣的機會，考慮了幾天，決定來試試看。」由規上次來台灣已經是2003年國中時期，當時代表東北選拔隊來台參賽。

由規在獨盟還多一個投手教練身分，但他也澄清，雖然是為了退役後的生涯預做準備，但心情上還沒想到退休，「現在還沒有退休的想法，來到台灣希望活用自己豐富的經驗，能夠重新回到職棒賽場是很興奮的事情。」

今年在獨盟最快球速149公里，由規來台前也稍微看影片研究台灣打者，「多半都是全力揮擊的類型，希望能夠用自己的型態去面對打者。」

而由規對台灣球員的印象來自曾在金鷲同隊的宋家豪、王彥程，以及曾對戰過的陽岱鋼，還有國際賽時中華隊的表現，「對日本來說是強敵，當時看到覺得是棒球很厲害的國家，沒想到會有機會來台灣。」