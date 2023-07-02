快訊

侯友宜談核一再啟動 馬英九主動擁抱讓造勢氣氛沸騰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／由規向桃猿報到 預料外的旅台機會好興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規（右二）今天報到，領隊浦韋青（右一）與育成部主管沈鈺傑（左一）、團隊成員神原謙（左二）悟代表歡迎。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規（右二）今天報到，領隊浦韋青（右一）與育成部主管沈鈺傑（左一）、團隊成員神原謙（左二）悟代表歡迎。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規今天報到，雖已無過去火球身手，但他期待展現不同風格給台灣球迷看，從日職到獨盟如今又轉戰中職，由規感謝過程中球迷的支持，讓自己有繼續投下去的動力，「不能投球是最痛苦的」。

由規生涯最快球速161公里，2007年高中生選秀獲得養樂多隊第一指名，2010年繳出生涯最優單季12勝、防禦率3.60成績，然而遭遇多次大傷攪局，2019年轉戰樂天金鷲隊後，隔年遭到釋出，近3季都效力日本獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊，本季先發10場、62.2局，取得6勝3敗、防禦率2.44。

猿隊昨日發布簽約消息，由規今天就抵達台灣到桃園棒球場報到，他表示，上周收到猿隊的邀請有點嚇到，「沒想到會有這樣的機會，考慮了幾天，決定來試試看。」由規上次來台灣已經是2003年國中時期，當時代表東北選拔隊來台參賽。

由規在獨盟還多一個投手教練身分，但他也澄清，雖然是為了退役後的生涯預做準備，但心情上還沒想到退休，「現在還沒有退休的想法，來到台灣希望活用自己豐富的經驗，能夠重新回到職棒賽場是很興奮的事情。」

今年在獨盟最快球速149公里，由規來台前也稍微看影片研究台灣打者，「多半都是全力揮擊的類型，希望能夠用自己的型態去面對打者。」

而由規對台灣球員的印象來自曾在金鷲同隊的宋家豪、王彥程，以及曾對戰過的陽岱鋼，還有國際賽時中華隊的表現，「對日本來說是強敵，當時看到覺得是棒球很厲害的國家，沒想到會有機會來台灣。」

由規表示，對於選手來說，不能投球是最痛苦的，「無論是從日職到獨盟，或是現在加入中職，這些過程中，很多球迷希望我繼續投下去，很開心有他們的應援，我不會放棄。」

樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規今天報到。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規今天報到。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規（左）今天報到，領隊浦韋青（右）代表歡迎。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊洋將新戰力日籍投手由規（左）今天報到，領隊浦韋青（右）代表歡迎。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿 中職 球速

延伸閱讀

中職／少了勝騎士的獅隊 餅總先不想戰力影響

中職／勝騎士巨大空缺誰補？獅隊鎖定3人 下半季前簽約

中職／勝騎士轉戰韓職起亞虎 帶封王簽名衣離隊

中職／廖健富用11局三分砲討回失去的MVP 桃猿6連不敗

相關新聞

中職／想生5個小孩！李多慧超性感泳裝曝光：未來老公加油

中職桃猿樂天啦啦隊女神李多慧於今天在個人YT頻道發布最新影片，「如果我能成為媽媽的話/樂天女孩李多慧/想生5個孩子。/ 未來的老公加油吧。」表達自己非常喜歡小孩，說自己未來可以的話少則生3個，多則生5

日職／吳念庭開轟「打到就知道了」 西武仍遭軟銀橫掃

西武獅隊今天舉辦「台灣日」，吳念庭以煙火秀作為最佳點綴，第3局敲出三分砲，同時也是他的本季首轟，這一轟一度逆轉戰局，但西...

中職／勝騎士愛上拋彩帶 推薦其他國家效仿

統一獅隊勝騎士以1.44防禦率、8勝暫居聯盟雙冠王，也因好表現被韓職起亞虎隊挖角，如今要帶著封王戰的回憶告別隊友，除了表...

中職／林立等3傷兵下半季歸隊 桃猿休兵11天重整姿態

樂天桃猿隊今天主場迎戰統一獅隊，球隊上半季最後一戰推出新洋投道博格開箱，另拉上賴知頎補牛棚，接下來11天的休兵日，正好給...

中職／勝騎士轉戰韓職起亞虎 帶封王簽名衣離隊

剛幫助統一獅隊取得上半季冠軍、也拿下6月MVP，最穩洋投勝騎士被韓職挖角，將加盟起亞虎隊，今天獅隊由領隊蘇泰安代表送上全...

日職／吳念庭「台灣日」敲逆轉三分砲 本季首轟出爐

西武獅隊今天舉辦「台灣日」，吳念庭以煙火秀作為最佳點綴，第3局敲出逆轉三分砲，同時也是他的本季首轟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦