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日職／宋家豪用8球解決3名打者 連2天登板無失分

中央社／ 台北2日電
宋家豪中繼登板無失分。 路透社
宋家豪中繼登板無失分。 路透社

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，用8球演出3上3下，用球數相當節省，連2天出賽都沒有掉分；樂天打線此戰猛攻18支安打，終場以11比4擊退羅德隊。

樂天今天作客千葉羅德海洋隊主場的賽事，宋家豪在7局下、球隊6比1領先時登板，讓安田尚憲擊出三壘方向滾地球出局後，讓井上晴哉、田村龍弘都擊出中外野飛球出局；總計宋家豪僅用8球投1局，演出3上3下沒有失分，單場最快球速146公里，目前防禦率2.66。

羅德隊在1局下率先攻下1分，不過2局上樂天一、二壘有人時，太田光敲出二壘安打，帶有2分打點逆轉；6局上樂天更是攻下大局，淺村榮斗轟出陽春砲後，靠著伊藤裕季也敲安打及2次保送攻佔滿壘，村林一輝再敲清壘二壘安打送回3分；8局上田中和基、太田光連2棒開轟，9局上再添3分，終場樂天以11比4獲勝。

樂天此役先發投手藤井聖用82球投5局，被敲出2支安打，出現5次保送，送出3次三振，失掉1分，最後奪下勝投；接著渡邊翔太、宋家豪、內星龍各投1局都沒有掉分，只有最後1任投手安樂智大投1局失3分。

樂天金鷲 宋家豪

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