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日職／吳念庭開轟「打到就知道了」 西武仍遭軟銀橫掃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭(中)開轟。 擷圖自推特
吳念庭(中)開轟。 擷圖自推特

西武獅隊今天舉辦「台灣日」，吳念庭以煙火秀作為最佳點綴，第3局敲出三分砲，同時也是他的本季首轟，這一轟一度逆轉戰局，但西武全場僅靠他的全壘打拿到分數，終場以3：9輸給軟銀隊，3連戰遭到橫掃。

西武今天面對軟銀之戰，舉辦與玉山銀行合作的「台灣日」，進場贈品滿滿台灣味，場邊也有相關攤位，而台將吳念庭今天擔任先發一壘手、第5棒，4打數敲出1安打。

面對軟銀先發投手石川柊太，吳念庭首打席在第2局擔任首位打者，打向投手方向滾地球出局，第3局則在西武兩出局後連兩保送上壘，吳念庭面對第1球119公里曲球出棒，揮出三分砲，一棒將比分逆轉為3：2。

吳念庭本季先前在一軍出賽24場、50打席，全壘打尚未出爐，選在「台灣日」開張本季首轟，吳念庭也很興奮，「一打到就知道會出去了，今天是台灣日，很開心可以敲出逆轉全壘打。」吳念庭接下來兩打席為二壘方向飛球出局、界外飛球遭到捕手接殺。

西武只享受了短暫的領先時光，先發投手隅田知一郎投5局失4分，接下來4任後援投手也全數掉分，軟銀從第5局起每局都有分數進帳，擔任首棒的中村晃敲出4安打、5上壘，近藤健介也有3安打。

吳念庭 西武獅 軟銀

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