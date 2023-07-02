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中職／少了勝騎士的獅隊 餅總先不想戰力影響

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

統一獅隊勝騎士確定轉戰韓職起亞虎隊，今天賽前全隊為他送行，上半季勝騎士位居中職勝投、防禦率王，他的離去對戰力的影響如何？總教練林岳平表示：「先不去想，球隊會找符合戰力的人。」

勝騎士剛以5戰全勝之姿拿下6月MVP，其中包含6月29日封王戰的8局失1分好投，上半季8勝、防禦率1.44，兩項成績都是聯盟頂尖，如今也確定被韓職挖角。

林岳平表示，前一周就得到消息有韓職來觀察勝騎士，昨天才確定要前往韓職，近兩天應該就會出發，由於合約中有逃脫條款戰，有預料過這樣的狀況。

對於勝騎士的決定，當過投手的林岳平也可以理解，「他還年輕，想要去闖一闖，我認為這是好事，打球本來就想往更好的地方表現，應該也會想要回到美職。」

獅隊拿到上半季冠軍，加上到下半季開打還有11天，對獅隊近期不會造成影響，目標是下半季開打前簽下新洋投，林岳平表示，目前還不會去想對球隊戰力的影響，「球隊這邊都會找人，會繼續找符合戰力的人。」

騎士 林岳平 韓職

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