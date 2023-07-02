中職／勝騎士巨大空缺誰補？獅隊鎖定3人 下半季前簽約

剛拿下上半季冠軍，統一獅隊今天賽前送別封王戰功臣勝騎士，祝福他轉戰韓職起亞虎隊，領隊蘇泰安表示，已經鎖定3位人選，目標在下半季開打前敲定。

勝騎士6月22日在桃園棒球場登板時，就傳出有韓職人士到場觀察，但他還是在29日的封王戰投出8局失1分的好表現，離台前最後一戰就是幫助獅隊封王的一戰。

蘇泰安表示，球隊有挽留，但他決心要去就給予祝福，也很肯定勝騎士的精神，「知道有機會去韓職發展，但是封王戰也是用具體行動幫助球隊，剛剛集合也跟所有球員講，他這樣的精神值得學習，相當感動。」

由於時間緊湊，獅隊請球員們在封王T恤上簽名，為勝騎士留念，蘇泰安也轉述勝騎士對隊友說，在統一獅隊感受像是個大家庭，球隊對他和家人都很好，心有不捨。

提早收到消息的獅隊也有預做準備，蘇泰安表示：「已經大概有三位在評估中，有消息就會公布，儘量趕在下半季開始前 ，把合約談定。」至於會簽多少洋將或是來自哪個聯盟？蘇泰安暫時先保密。