棒球／NCAA交流賽投手群挨2轟 亞運培訓隊2連敗

亞運棒球培訓隊與美國NCAA明星隊交流賽第2戰，培訓隊賴柏瑋先發4局失1分，但打線受制，僅在3局下靠劉鎰嘉二壘打拿下1分，牛棚投手被敲2轟，培訓隊以1比5吞下交流賽2連敗。

中華民國棒球協會於6月15日公布亞運棒球賽26人培訓，6月25日出發赴美移地訓練，排定與NCAA（全美大學體育聯盟）明星隊打5場比賽，昨天首戰培訓隊以3比7吞敗。

今天第2戰培訓隊派出賴柏瑋先發，賴柏瑋也有入選亞運棒球賽正選24人名單，1局上投出保送、但沒讓對手延續攻勢，2局1人出局後投出保送，2人出局後再被敲出安打掉分。

培訓隊3局下追分，靠著李亦崴率先敲出安打，1人出局後劉鎰嘉二壘打送回追平分，NCAA明星隊5局上1人出局後先選到保送上壘，康敦（Charlie Condon）從培訓隊中繼投手巴青少手中敲出2分砲、超前比數。

NCAA明星隊拉維萊特（Jace LaViolette）連2戰開轟，7局上再從培訓隊投手林華偉手中敲出2分砲，順利拿下比賽勝利。

賴柏瑋今天先發投4局被敲3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，巴青少中繼投1局挨1轟、失2分，林華偉中繼投2局挨1轟、失2分，王政浩8局登板後援，投2局沒被敲出安打、無失分，巴青少承擔敗投。

林華偉NCAA交流賽中繼146公里 再拚中職選秀

台體大投手林華偉入選亞運棒球賽培訓隊，今天在NCAA交流賽登板中繼，投2局挨1轟、最快球速146公里，把握機會向學長吳昇峰挖寶，也確定再次挑戰中職選秀。

林華偉去年從穀保家商畢業之後參加中職選秀，被富邦悍將在最後一輪選進，但經過思考評估，決定先到台體大就讀磨練，希望繼續提升自己。

林華偉今年也有入選亞運棒球賽培訓隊26人名單、參加NCAA（全美大學體育聯盟）交流賽，今天第2戰登板中繼投2局，被NCAA明星隊好手拉維萊特（JaceLaViolette）敲出2分砲。

林華偉總計投2局被敲3支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、沒有四壞保送，失掉2分，最快球速146公里，球隊終場以1比5吞敗、林華偉無關勝敗。

林華偉受訪表示，在大學隊和加入培訓隊訓練，方式都差不多，把本分做好、不會想太多，今天交流賽登板心情很興奮，想要把每個打者解決掉，無論控球、球速都不想要輸。

NCAA明星隊拉維萊特連2戰開轟，林華偉表示，被打全壘打就是實力有差距，回國之後會再加強自己的身材和技術層面。

林華偉也提到，從加入培訓隊、打熱身賽到出國比賽，教練團都有給技術上的建議和微調，也會向培訓隊陣中學長吳昇峰學習，像是牽制、短打下丘處理速度加快。

林華偉今年在春季聯賽就有不錯表現，母隊教練林柏佑也表示有看見他的成長，知道在兩好球之後怎麼把球控制在邊邊角角，稱讚林華偉球質好、球進壘會竄，品質不錯；林華偉表示已經報名今年中職選秀。