中職／廖健富用11局三分砲討回失去的MVP 桃猿6連不敗

第9局只差1個出局數就要結束比賽，樂天桃猿隊的失誤點燃富邦悍將隊的反撲之火，王正棠的二壘打掃回追平分，兩軍以3：3進入延長，廖健富11局上用三分砲將自己的單場MVP打回來，猿隊終場以6：3擊敗悍將，近期已經6連不敗。

兩隊此役上壘不少，但有效兌現的分數不多，包括第2局的攻勢相互「送禮」，猿隊敲出3安打卻空手而歸，悍將則由高國麟一壘打、戴培峰二壘打開路，無人出局已攻占二、三壘，接下來3棒卻神奇地0推進。

猿隊3局上林政華先靠二壘手王正棠的守備失誤上壘，陳晨威保送、成晉安打形成滿壘，廖健富的安打挹注2分打點，5局上成晉二壘打、朱育賢一壘打串聯，再攻下第3分。

悍將的前2分都與王苡丞有關，首局敲出陽春砲，5局下在一、三壘有人時敲出高飛犧牲打建功。

悍將以2：3落後進入9局下，兩出局後，李宗賢敲出的滾地球因游擊手林承飛失誤上壘，王正棠揮出二壘打追平，下一棒戴云真也敲出安打，但王正棠連繞兩個壘包，被成晉的傳球擋在本壘前一大步的位置，雙方進入延長賽廝殺。

原在正規9局尾聲已經選出單場MVP廖健富，因比賽遭到追平讓選票一度作廢，結果他在11局面對吳世豪敲出三分砲，終究成為這場比賽的英雄，單場雙安、斬獲5分打點，這也是他的本季第10轟，生涯第3個雙位數全壘打賽季。

此役在5局打完因雨中斷超過1小時，兩隊先發投手都未續投，悍將安得勝5局被敲9安打、失3分（責失2分），猿隊陳克羿則是5局被敲6安打、失2分。