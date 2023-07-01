聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／廖健富挨球吻 戴培峰搞笑安撫「投手不知道在幹嘛」
樂天桃猿隊今天6：3擊敗富邦悍將隊，廖健富在延長11局敲出三分砲當英雄，單場雙安、貢獻5分打點，此役還有一個矚目畫面是挨了觸身球後的動怒，當時悍將捕手戴培峰說了什麼？廖健富超誠實，「他說投手不知道在幹嘛，不好意思、不好意思。」
猿隊此役原在9局就有機會帶走勝利，但臨到最後一個出局數發生失誤，讓悍將續命，廖健富在延長11局以三分砲幫助球隊討回勝利，這也是他的本季第10轟，生涯第3個雙位數全壘打賽季。
總教練曾豪駒指出，「阿富就是在關鍵時刻可以適時一擊的選手，也為他前一次的跑壘miss道歉了。」他在5局的跑壘遭右外野手周佳樂助殺死在三壘，是否誤判對手臂力？廖健富說：「純粹腳程問題，跑太慢。」
廖健富的全壘打數已經追平生涯單季最佳，接下來每一轟都是自己的新高，他表示：「盡力啦！沒有特別強求全壘打，就剛好今年產量比較多一點。」至於總仔說的屢在關鍵時刻開轟，他說：「還是做好當下要做的事情，基本上都是主動攻擊。」
5局的打席挨了安得勝的觸身球，他當下明顯動怒，戴培峰當時安撫他的話語，廖健富因為還在暴怒而聽不進去，「我沒笑啊！我是下來才在想他剛剛講什麼才笑出來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言