中職／廖健富挨球吻 戴培峰搞笑安撫「投手不知道在幹嘛」

樂天桃猿隊今天6：3擊敗富邦悍將隊，廖健富在延長11局敲出三分砲當英雄，單場雙安、貢獻5分打點，此役還有一個矚目畫面是挨了觸身球後的動怒，當時悍將捕手戴培峰說了什麼？廖健富超誠實，「他說投手不知道在幹嘛，不好意思、不好意思。」

猿隊此役原在9局就有機會帶走勝利，但臨到最後一個出局數發生失誤，讓悍將續命，廖健富在延長11局以三分砲幫助球隊討回勝利，這也是他的本季第10轟，生涯第3個雙位數全壘打賽季。

總教練曾豪駒指出，「阿富就是在關鍵時刻可以適時一擊的選手，也為他前一次的跑壘miss道歉了。」他在5局的跑壘遭右外野手周佳樂助殺死在三壘，是否誤判對手臂力？廖健富說：「純粹腳程問題，跑太慢。」

廖健富的全壘打數已經追平生涯單季最佳，接下來每一轟都是自己的新高，他表示：「盡力啦！沒有特別強求全壘打，就剛好今年產量比較多一點。」至於總仔說的屢在關鍵時刻開轟，他說：「還是做好當下要做的事情，基本上都是主動攻擊。」

5局的打席挨了安得勝的觸身球，他當下明顯動怒，戴培峰當時安撫他的話語，廖健富因為還在暴怒而聽不進去，「我沒笑啊！我是下來才在想他剛剛講什麼才笑出來。」