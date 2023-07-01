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中職／陳克羿激出丘總抗議的類投手犯規 曾總會再提醒

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊投手陳克羿。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊投手陳克羿。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗富邦悍將隊，3局下陳克羿的投球有投手犯規之嫌，一度激出悍將教頭丘昌榮上場抗議卻被當了幾秒的「透明人」，猿隊教頭曾豪駒賽後談到陳克羿當下的投球，表示會再提醒選手。

爭議畫面出現在3局下陳克羿面對王苡丞的打席，悍將陣營突然傳出多聲「欸！欸！」原來是注意到陳克羿看了捕手暗號後明顯「頓」一下，再繼續看暗號，有投手犯規之嫌。

丘總先是出聲提醒裁判，未獲理會，進一步走進場內，一度還因已經進入投球動作而暫停抗議，待這球投完再繼續連喊了多聲後，主審江春緯終於意識到有人走上場，但無法帶來任何影響，陳克羿繼續這個打席的投球，將王苡丞三振出局。

曾豪駒表示，「我覺得有問題裁判就會抓，沒有抓就是沒有。」他表示尚未看過影片，但在這部分也會再提醒選手，「如果在暗號上有質疑就是退開。」他也肯定陳克羿此役的表現，「還是維持不錯的水準，希望可以繼續維持下去。」

曾豪駒 樂天桃猿 丘昌榮

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