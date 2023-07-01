中職／桃猿遭周佳樂單場3助殺 曾總折服：現在知道了

富邦悍將隊今天打到延長11局以3：6不敵樂天桃猿隊，意外亮點是右外野手周佳樂單場3次助殺，追平職棒元年高懸至今的紀錄，猿隊總教練曾豪駒也說經此一戰後，下次碰到他，在進壘上就會比較謹慎一點。

周佳樂今天擔任先發右外野手出賽，2局上林承飛打向右外野的落地安打，宋嘉翔嘗試連跑兩個壘包，遭周佳樂的長傳擋在本壘前。

3局上林政華先靠二壘手王正棠的守備失誤上壘，陳晨威保送、成晉安打形成滿壘，廖健富的安打挹注2分打點，但周佳樂傳三壘抓到成晉，完成此役第2次助殺；驚奇畫面還沒結束，周佳樂在猿隊第5局的攻勢，再度傳三壘抓下出局數，補上單場第3次助殺。

曾豪駒表示，「可能對他比較不熟悉，當然他也守得不錯，但經過這次後，在判斷上就會比較注意。」此戰算不算測試他的臂力？曾豪駒說：「不是測試，是野手自行判斷覺得可以跑，現在知道他的臂力不錯，下次在進壘上就會比較謹慎。」

史上單場最多外野助殺為孫昭立在1990年9月22日所締造的3次，周佳樂一舉追平職棒元年高懸至今的紀錄；此外，周佳樂在5月10日第7局才替補上場，只用不到3局的守備機會就完成2次助殺，今天是他單季第2場2助殺以上的比賽，隊史前一人為2009年張建銘（3場）。