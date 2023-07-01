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中職／周佳樂單場3助殺、單季2場2助殺以上 雙平大紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
比賽才打5局，富邦悍將隊外野手周佳樂單場已經傳出3次助殺，追平聯盟單場最多外野助殺紀錄。記者葉信菉／攝影
比賽才打5局，富邦悍將隊外野手周佳樂單場已經傳出3次助殺，追平聯盟單場最多外野助殺紀錄。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，才打到5局，右外野手周佳樂已經單場3次助殺，追平職棒元年高懸至今的外野手單場紀錄，而他本季已經2場單場2次以上助殺的比賽，隊史前一人已要追溯到2009年張建銘

周佳樂今天擔任先發右外野手出賽，2局上林承飛打向右外野的落地安打，宋嘉翔嘗試連跑兩個壘包，遭周佳樂的長傳擋在本壘前。

3局上林政華先靠二壘手王正棠的守備失誤上壘，陳晨威保送、成晉安打形成滿壘，廖健富的安打挹注2分打點，但周佳樂傳三壘抓到成晉，完成此役第2次助殺；驚奇畫面還沒結束，周佳樂在猿隊第5局的攻勢，再度傳三壘抓下出局數，補上單場第3次助殺。

史上單場最多外野助殺為孫昭立在職棒元年、1990年9月22日所締造，周佳樂只用半場已經追平；此外，他在5月10日第7局才替補上場，只用不到3局的守備機會就完成2次助殺，今天是他單季第2場2助殺以上的比賽，隊史前一人為2009年張建銘（3場）。

成晉 張建銘 富邦悍將

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