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棒球／陽念祖U18對抗賽1安2盜壘 中職選秀挑戰前2輪

中央社／ 桃園1日電
台東體中游擊手陽念祖（圖）入選U18世界盃棒球賽培訓隊，今年投入中職選秀，有機會挑戰前2輪。 中央社
台東體中游擊手陽念祖（圖）入選U18世界盃棒球賽培訓隊，今年投入中職選秀，有機會挑戰前2輪。 中央社

台東體中游擊手陽念祖入選U18世界盃棒球賽培訓隊，自評藍白賽想求表現造成反效果，攻、守還沒發揮水準，今天1安1保送2盜壘；陽念祖今年投入中職選秀，有機會挑戰前2輪。

U18世界盃棒球賽藍白對抗賽，台東體中陽念祖今天打藍隊開路先鋒第一棒、守游擊，5局選到保送、盜上二壘，7局抓準白隊投手林鉑濬146公里速球打出中外野方向安打、再盜壘成功，接著靠著對手失誤、暴投、直奔本壘。

陽念祖運動能力佳，母隊台東體中總教練陳峰岳曾表示，陽念祖高中3年在重量訓練上下功夫，打擊從原本短槍型的打者變成有中長程砲火的打者，天花板很高、未來發展值得期待。

U18世界盃棒球賽台灣隊總教練吳柏宏表示，陽念祖在培訓隊藍白賽二壘、三壘、游擊都會安排他出賽，也提到他的運動能力不錯，具備好球員的特質。

陽念祖表示，藍白賽打到今天，自己在攻擊、守備還沒有發揮該有的水準，可能太想要表現、想要拚U18世界盃正選名單，反而有點緊張。

陽念祖表示，二壘、三壘、游擊都可以守，但二壘守備相對生疏，三壘和游擊還是比較有自信的位置，高中階段不僅長打能力增加，過去在攻擊策略上容易猶豫，現在能比較篤定的對決投手。

陽念祖是中線守位球員，加上打擊進步更有優勢，今年畢業挑戰中職選秀也是關注焦點，他表示想辦法發揮實力、希望可以得到認可。有球探評估陽念祖有機會挑戰選秀前2輪。

選秀 棒球 中職

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