中職／6月MVP公布 勝騎士通殺選票、張志豪轟出重圍

中職6月MVP公布，統一獅隊洋投勝騎士毫無懸念通殺選票，打者則由中信兄弟隊張志豪勝出，生涯第2度獲得單月MVP肯定。

獅隊上半季奪冠，4大洋投功不可沒，其中勝騎士更是繳出一張宰制級的成績單，6月先發5場、35.2局為聯盟最多，成績是鬼神般的5勝0敗、防禦率0.76，送出28次三振、6次四壞，收下全部16張選票。

打者共5人拿到選票，張志豪以7票擊敗吉力吉撈．鞏冠的4票、陳傑憲的3票，繼2020年5月再打下單月MVP。

張志豪單月51打數敲出14支安打、打擊率2成75，放在6月眾家打者中不算出色，但敲出6轟為全聯盟最多，整體攻擊指數1.062，最經典的一戰為6月9日第8局代打敲追平轟、延長11局再敲再見轟。

6月MVP媒體投票結果：