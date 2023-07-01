聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／6月MVP公布 勝騎士通殺選票、張志豪轟出重圍
中職6月MVP公布，統一獅隊洋投勝騎士毫無懸念通殺選票，打者則由中信兄弟隊張志豪勝出，生涯第2度獲得單月MVP肯定。
獅隊上半季奪冠，4大洋投功不可沒，其中勝騎士更是繳出一張宰制級的成績單，6月先發5場、35.2局為聯盟最多，成績是鬼神般的5勝0敗、防禦率0.76，送出28次三振、6次四壞，收下全部16張選票。
打者共5人拿到選票，張志豪以7票擊敗吉力吉撈．鞏冠的4票、陳傑憲的3票，繼2020年5月再打下單月MVP。
張志豪單月51打數敲出14支安打、打擊率2成75，放在6月眾家打者中不算出色，但敲出6轟為全聯盟最多，整體攻擊指數1.062，最經典的一戰為6月9日第8局代打敲追平轟、延長11局再敲再見轟。
6月MVP媒體投票結果：
投手
勝騎士（統一7-ELEVEn獅）：16票
打擊
張志豪（中信兄弟）：7票
吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：4票
陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）：3票
劉基鴻（味全龍）：1票
江坤宇（中信兄弟）：1票
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言