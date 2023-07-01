中職／霍爾的兩極都曾總也「呵呵」 是否領機票再觀察

樂天桃猿隊洋投霍爾來台後，多數時間幾乎都在養傷，機票是否預備中？總教練曾豪駒回應，「還要再觀察，先看他身體狀況。」霍爾昨天有進牛棚練投，感覺如何？曾總的反應很直接，「他說感覺很好啊，呵呵。」語氣中藏不住無奈。

霍爾本季至今只在一軍出賽4場、17.1局，取得2勝0敗、防禦率3.12，陸續因心臟感覺不適、手肘感覺壓迫退出戰線，在台時間幾乎都在養傷，無法貢獻戰力。

曾豪駒指出，醫院檢查是都說沒問題，昨天有進牛棚，投起來沒狀況，「他說感覺非常好啊！呵呵。」檢查沒問題，卻屢在實戰後出狀況，對於霍爾的狀況，曾豪駒也坦言兩極，「我也不知道該說什麼，不過昨天投完是感覺還不錯，他是說有修正一些東西，控制力來講都算還好。」

猿隊今天簽下日籍洋投由規，為陣中第5號洋投，而今天將註冊明天要先發的新洋投道博格，一軍4個登陸名額已經滿編。

由規預計明天抵台，而他本季一直在日本獨立聯盟維持先發出賽，有機會快速銜接上中職戰場，屆時猿隊勢必要淘汰一人，霍爾的機票是否開票在即？曾豪駒表示，「還要再觀察，先看他身體狀況。」