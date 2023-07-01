中職／昔火球男由規已轉型控球派投手 曾總預設是先發

樂天桃猿隊今天宣布簽下右投由規，久違再覓日籍洋投，總教練曾豪駒指出，「其實一直都有在觀察，獨立聯盟那邊也有滿多好手。」由規的定位以先發可能性較高，相中控球、壓制都不錯，也具備吃局數的能力。

由規生涯最快球速161公里，在2007年高中生選秀獲得養樂多隊第一指名，遭遇多次大傷攪局，2012到2015年都未留下一軍出賽成績，2020年遭到樂天金鷲隊釋出後，已離開日職戰場2年，近3季都效力棒球挑戰聯盟埼玉武藏熱火熊隊，本季先發10場、62.2局，取得6勝3敗、防禦率2.44。

猿隊日籍投手教練川岸強指出，由規是有過往實績的選手，看了他最近的影片，狀態都維持滿好，「球速當然不像以前，但投手不是只需要球速，還要有其他條件才能在場上生存，相信有他可以發揮的空間。」至於外界擔心的「院長」屬性，他說：「現在身體都是健康的，不需要特別擔心。」

首席教練古久保健二曾在2009到2012年擔任養樂多二軍投捕教練，有過共事經驗，認為他的投球形態已經有很大改變，「後來肩膀、手肘受傷，現在年紀也33歲了，影片看起來控球有變好，球速出不來的話，勢必要轉變型態。」曾豪駒也指出，影片中看起來由規的狀況不錯，目前設定是先發投手。

猿隊近年的日籍洋投罕見，隊史上一位在一軍出賽的日籍洋投已是2014年正田樹，2016年曾找來原本也在日本獨立聯盟的冨田康祐，但僅在二軍測試，並未通過留用。

曾豪駒對此表示，對日本投手的觀察其實一直都在持續，「獨立聯盟也有滿多好手，會去評估需要的選手。」