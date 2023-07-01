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棒球／U18培訓隊唯一怪投 林育辰側投優勢拚中職選秀

中央社／ 台北1日電
備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊藍白對抗賽1日第6戰，低肩側投林育辰（圖）先發3局飆5K、失2分吞敗；總教練吳柏宏認為林育辰是培訓隊唯一怪投，預期是球隊重要的功能型投手戰力，林育辰今年也將投入中職選秀。 中央社
備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊藍白對抗賽1日第6戰，低肩側投林育辰（圖）先發3局飆5K、失2分吞敗；總教練吳柏宏認為林育辰是培訓隊唯一怪投，預期是球隊重要的功能型投手戰力，林育辰今年也將投入中職選秀。 中央社

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊藍白對抗賽第6戰，低肩側投林育辰先發3局飆5K、失2分吞敗；總教練吳柏宏認為林育辰球會鑽，是培訓隊唯一怪投、有功能性考量，林育辰今年也將投入中職選秀

U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第6戰今天在樂天桃園棒球場舉行，林育辰是白隊先發投手，2局投出2次保送、被林劭威敲出三壘打掉分，今天總計投3局僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次保送，失掉2分責失分，白隊以0比4吞敗，林育辰為敗投。

U18世界盃棒球賽台灣隊總教練吳柏宏表示，林育辰今天投得比上一場好，因為側投姿勢不同，他的球並不好打，球路比較會鑽，教練團有一直提醒他，勇敢攻擊好球帶、不要太閃躲，投到紅中也沒關係，因為打者並不好掌握。

此次培訓隊陣中僅有林育辰是「怪投」，吳柏宏坦言，有考量到正式賽遇到中南美球隊，陣中有怪投功能性比較好，才將他納入培訓名單，但對決打者心態上需要再加強，如果可以改善，留在正選名單中，預期也會是球隊重要的功能型投手戰力。

林育辰是普門中學棒球隊高三球員，今年畢業將投入中職選秀，他表示今年打完玉山盃青棒賽後就決定參選，優勢是側投，決定選秀後多少有壓力，但還是希望可以跟在母隊一樣，把平常練球的東西發揮出來。

林育辰今天投3局飆5K、三振數不少，他表示今天滑球有丟出來，首度入選培訓隊，目前投2場、感覺沒有到最好，但聽從教練團的提醒，勇敢攻擊好球帶、有越來越好，此次目標也要拚打球生涯第一次國手資歷。

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