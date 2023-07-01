小馬青少棒／球棒違規遭取消世界賽資格 桃園市隊已提申訴

小馬亞太區青少棒賽桃園市隊昨天擊敗日本隊奪冠，取得世界賽資格。但日媒報導，桃園市隊因球棒不符規定資格遭取消，總教練江奎寬表示，球棒都經大會認證、已提申訴。

2023年美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽，台灣由桃園市隊代表，昨天與地主日本隊交手，首戰以1比5吞敗，加賽靠著林珺希先發6.2局失1分、好投壓制，以7比1奪冠、取得世界賽門票。

但根據日媒報導，日本隊昨天與桃園市隊比賽打第2場比賽過程中，因為覺得桃園市隊球棒擊球聲音異常，有向裁判提出質疑，但當下比賽還是繼續進行，賽後大會討論過後，判定台灣球棒不符規定、沒收比賽。

桃園市隊總教練江奎寬表示，此次比賽開打前、以及每場比賽賽前球棒都會經由大會檢查認證，昨天晚上接到消息，亞太區宣布桃園市隊的冠軍資格被取消，目前已經向美國小馬聯盟總部提出申訴。