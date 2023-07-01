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中職／姚杰宏的「仰角約定」 尋找記憶中的林益全

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊林益全。本報資料照片
統一獅隊林益全。本報資料照片

林益全來到統一獅隊的第一個半季，就享受了久違的彩帶海、啤酒浴，其實披上獅袍的起步不算順，也曾被總教練林岳平直言「要加油」；來自休息室鄰居姚杰宏的「仰角約定」，林益全一直記著，他笑說：「我們也建立了滿特別的交情。」

以4月29日被降下二軍為分界線，林益全季初只打出2成31打擊率，不符獅隊期望的戰力，但他在5月17日再返一軍後成績有明顯提升，累積83打數敲出28安打、2轟，打擊率3成37、20分打點，在這段期間貢獻的打點僅次於蘇智傑。

林益全在季冠軍之夜的留言中，姚杰宏回覆恭喜並寫著：「繼續保持仰角約定」，究竟是怎樣的約定？林益全透露，兩人在台南休息室相鄰而坐，「進來這段時間，我們也建立了滿特別的感情。」

今年被下放二軍調整時，林益全有一次在開轟後，姚杰宏說：「很像以前看賢拜的感覺」。他詢問林益全，感覺以前看他長打滿多，現在是不是刻意把球打平，不然感覺他擊球仰角高一點，就會有長打、全壘打。

林益全說：「他看我在一軍表現越來越好，也常常私下跟我說，賢拜，今天擊球仰角很漂亮喔，算是最近的一個共通話題吧。」

林益全也提到，不只是姚杰宏，幫助自己的人很多，「包括教練、選手，也不一定是打者對打者，有時投手也會觀察到一些東西，覺得他們不單單只是在旁邊為我們加油，也會去觀察隊友最近有什麼狀況，互相提醒、互相幫忙。」

林益全 林岳平 統一獅

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