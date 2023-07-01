中職／桃猿5號洋投是日籍右投由規 曾飆161公里球速
樂天桃猿隊今宣布將延攬前日職投手由規（Sato Yoshinori），成為陣中第五號洋將，將在近日抵台，再觀察狀況後安排定位。
右投由規今年33歲，在高中時期就是備受期待的新星，2007年夏季甲子園創下當時高校棒球最快的155公里球速紀錄，同年高中生選秀第一輪加入養樂多隊，在2010年繳出生涯最優12勝、防禦率3.60，他在例行賽投出破當時日本職棒本土球員紀錄的161公里球速，是日本職棒史上首位球速突破160公里的本土選手。
由規在2018年因傷被釋出，2019年和東北樂天金鷲隊簽下育成選手合約，2021年加盟BC獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊，總計在日本職棒拿下32勝36敗的成績。
猿隊目前洋投有豪勁、雷法、霍爾、道博格4人，由規成為陣中第5號洋投，他預計在近日抵台報到，球團表示，期待他的身手，將觀察其狀況後再安排定位。
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