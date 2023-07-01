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棒球／杭州亞運 棒球隊中職8人助陣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多。記者陳宛晶／攝影
杭州亞運中華隊24人名單今天全數亮牌，中職5隊都有選手參與，統一獅隊的3人最多。記者陳宛晶／攝影

備戰杭州亞運棒球，中華隊名單中的最後一塊拼圖中職陣容昨天揭曉，共8人助陣，剛奪得上半季冠軍的統一獅隊出3人最多，包括目前居全壘打王的林安可。

本屆賽事24人名單有8位中職、9位旅外、7位業餘球員，等到上半季冠軍產生才「喬」完的中職球員名單昨天放榜，獅隊有林安可、林子豪、古林睿煬，以及富邦悍將隊戴培峰、申皓瑋、味全龍隊林凱威、中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊林立。

目前全以業餘選手為班底的中華培訓隊，正在美國與NCAA明星隊進行海外訓練賽，返國後預計在7月25日進行第2階段集訓。職業球員預計9月11日起陸續向中華隊報到，並在9月24日赴中國大陸杭州集訓及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽。

獅隊3人參戰，總教練林岳平表示，下半季將有至少3周缺少3名主戰力，但不是壞事，「我認為很好，雖然對我下半季戰力有影響，但這是選手在另一個階段面對不一樣生涯、人生，都是經歷，我們會盡快在上半季結束那段時間去找出備案。」

先發投手古林睿煬缺陣的影響，是否會大於兩位野手？林岳平指出，下半季還是會以4位洋投輪值，這段時間也是獅隊找出胡智爲、林子崴、古林睿煬之外的本土先發契機，他點名林詔恩是人選，不需要他連續3周扛起輪值一席，「看可不可以頂下1、2場。」

美國 放榜

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