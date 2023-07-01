中職／「人間舞王」曾仁和7局先發勝 獲MVP秀舞技

中職樂天桃猿隊投手曾仁和今天先發展現壓制力，7局無失分、拿下個人本季第3勝，率隊以6比0擊敗中信兄弟，也獲選單場MVP，曾仁和賽後化身「人間舞王」秀MVP慶祝舞蹈。

樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊1局下就有攻勢，陳晨威、成晉、廖健富接連安打攻佔滿壘，靠著滾地球跑回第1分。

桃猿隊3局下陳晨威率先敲出二壘打，2人出局後陳俊秀安打再添1分，桃猿隊6局下再起攻勢，1人出局後宋嘉翔、梁家榮接連安打攻佔得點圈，馮健庭安打添分，再靠著暴投、高飛犧牲打跑回第4分。

桃猿隊7局下再有攻勢，靠著接連保送、朱育賢安打添分，8局下林政華適時安打替球隊再添1分保險分。

桃猿隊先發投手曾仁和今天總計用100球投7局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

曾仁和接受賽後主場MVP訪問時表示滿意今天的表現，前一場先發出賽有狀況，今天在細節上有特別留意，教練也有提醒需要調整的東西。

曾仁和本季先發、後援出賽都有，他表示2個角色的準備方式不一樣，投後援不知道什麼時候要上場，可能一場比賽需要熱身很多次待命、蠻辛苦的，先發一週就是為一場比賽準備，有比較多的時間，但無論先發還是後援，只要球隊需要、就聽教練團安排。

曾仁和跳舞動感十足，還會即興發揮，每次獲選主場MVP，球迷都很期待他的MVP舞蹈，也獲得封號「人間舞王」，今天MVP頒獎時也小秀一段舞技、娛樂球迷。