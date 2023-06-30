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中職／泰樂久違返一軍5.2局失4分 本季3場先發都吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投泰樂。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投泰樂。圖／中信兄弟隊提供

上半季賽程尾聲，樂天桃猿隊的「舞王」再度發威，曾仁和今天在主場先發7局無失分，率隊以6：0擊敗中信兄弟隊，猿隊近期5連不敗；兄弟啟動洋投輪替，泰樂先發5.2局失4分，承擔第3敗，本季至今3場先發都吞敗。

泰樂在5月19日降二軍，合約已延長到8月底，今天久違升上一軍出賽，投5.2局就被掃出9安打、失4分，猿隊首局就出現前三棒陳晨威、成晉、廖健富的安打串聯，無人出局已經攻占滿壘，但攻勢因陳俊秀的雙殺打只攻下1分。

泰樂在3局下再遇陳晨威二壘打開路，兩出局後，陳俊秀的安打讓他再失血，投到第6局再被連3棒敲出安打，馮健庭的一壘打、林承飛高飛犧牲打各帶1分打點，也讓泰樂投不滿6局退場。

曾仁和展現技高一籌的壓制力，先發7局剛好用100球，被敲6安打、無失分，加上朱俊祥、邱駿威各把關1局，3投聯手讓兄弟的分數掛蛋。

曾仁和收下單場MVP，喊話猿隊接下來的目標放眼下半季、全年度第一，也再度在頒獎台上小秀舞技。

曾仁和 陳晨威

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