LLB／韓國違規 亞太區少棒龜山遞補冠軍前進威廉波特

中央社／ 台北30日電
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊。（球隊提供）
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊。（球隊提供）

LLB亞太區少棒賽桃園龜山冠軍戰不敵韓國，但因為比賽過程中發現韓國隊球員名單疑慮，經過申訴，世界少棒聯盟總會今天通知，韓國冠軍資格取消由龜山遞補、取得前進美國威廉波特世界賽資格。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽20日在韓國開打，台灣此次由桃園龜山國小棒球隊代表參賽，冠軍戰與地主韓國隊交手，以1比2吞敗、拿下亞軍。

據了解，在比賽過程中就有韓國當地友人提醒，韓國隊球員名單有疑慮，龜山也向世界少棒聯盟（LLB）總會提出申訴，

世界少棒聯盟今天通知，經查核發現韓國隊在組隊上違反規則，因此取消原本奪冠參加世界賽的資格，由亞軍桃園龜山國小遞補參賽，也將追回已發之亞太區冠軍旗，交由台灣世界少棒聯盟擇日頒給龜山少棒隊。

LLB世界少棒賽（威廉波特少棒賽）將於美國時間8月16至27日在美國賓州舉行，龜山將由總教練李政達率隊力拚世界冠軍，李政達曾於2009年率隊打入世界賽並拿下亞軍。

威廉波特 棒球

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